Fichtelmann: Ich glaube, die Vielfalt war schon immer schon da. Was heutzutage möglich ist, ist, dass unabhängige Studios durch neue Fördermöglichkeiten in der Lage sind, überhaupt Projekte umzusetzen. Aber diese Vielfältigkeit ist ein Prozess, den wir seit zehn Jahren schon sehen, auch auf internationalem Terrain. Jetzt halt die große Chance, für deutsche Studios da auch stärker mitzumischen, durch die Förderung.



Heute.de: Wieso sind andere Länder besser aufgestellt und mischen international schon kräftig mit?



Fichtelmann: Wahrscheinlich ist es so, dass deutsche Entwickler bisher noch ein bisschen unentdeckt geblieben sind. Und das lag wahrscheinlich daran, dass Deutschland lange Zeit einen starken Heimmarkt hatte - wenn man an Spiele denkt wie "Die Siedler" oder "Anno", die halt einfach gigantisch groß im deutschen Markt waren oder auch andere Titel aus der Vergangenheit. Dass wir es nicht so nötig hatten, wie vielleicht Skandinavier oder Niederländer, aus unserem eigenen Markt herauszukommen.