Der Störer heißt Garry Davis, ein 26-jähriger Broadway-Schauspieler und ehemaliger US-Bomberpilot. Er ist den Behörden bereits bekannt. Wenige Monate zuvor hatte er in der US-Botschaft in Paris seinen amerikanischen Pass abgegeben und sich zum Weltbürger erklärt. Ohne gültige Papiere kann er Frankreich nicht verlassen. Der Fall Davis macht international Schlagzeilen. Garry Davis wird vor allem in seiner Heimat USA als "frustrierter Kriegsveteran", "Utopist" oder schlicht als "Spinner" verspottet.



"Aber seine Ideen einer Weltregierung und eines Weltvolkes wurden öffentlich diskutiert. Garry wurde über Nacht berühmt", erzählt David Gallup, ein Freund und langjähriger Wegbegleiter. Mehr und mehr Menschen demonstrierten vor dem Konferenzsaal in Paris. Viele Intellektuelle, darunter Albert Einstein und Albert Camus unterstützen Garry Davis. "Der Druck war irgendwann so groß, dass den Delegierten gar nichts anderes übrig blieb, als die Allgemeine Menschenrechtserklärung zu verabschieden", sagt Gallup. "Die historische Schlüsselrolle, die Garry damals gespielt hat, ist ein bisschen in Vergessenheit geraten."