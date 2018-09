"Star Wars"-Produzent Gary Kurtz im Jahr 2012. Archivbild Quelle: Mauricio Duenas/EFE/dpa

Gary Kurtz starb im Alter von 78 Jahren in London an Krebs. Das teilte seine Familie mit. Der in Los Angeles geborene Kurtz wurde durch seine Zusammenarbeit mit Regisseur George Lucas bekannt.



Seine größten Erfolge hatte Kurtz dann auch an der Seite von Lucas - zuerst mit "American Graffiti" (1973) und dann als Produzent der ersten beiden "Star-Wars"-Filme. Mit "Krieg der Sterne" (1977) und "Das Imperium schlägt zurück" (1980) löste das Duo einen Hype um "Star Wars" aus. Später überwarf sich Kurtz mit Lucas.