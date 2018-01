Gewinner in der Kategorie bester Darsteller: Gary Oldman bei der 75. Golden Globe Verleihung in Beverly Hills Quelle: reuters

Doch auch eine Spitze gegen die Amerikaner fehlt nicht: Churchill fleht Präsident Roosevelt am Telefon an, ihm die Schiffe zu überlassen, die die Briten bereits von den USA gekauft haben. Vergebens. Die berühmten Reden des begnadeten Rhetorikers und späteren Literatur-Nobelpreisträgers setzen die Höhepunkte des Films, aber verraten auch seine Schwäche: Die langatmige Rhetorik seines legendären "Blut, Schweiß und Tränen" erinnert an eine Geschichtsstunde; vieles wird über Worte statt Bilder erzählt.