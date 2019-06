Aktivisten in der Braunkohlegrube Garzweiler.

Quelle: David Young/dpa

Der Polizei-Einsatz gegen Klima-Aktivisten im rheinischen Braunkohlerevier dauert an. Die Polizei Aachen teilte auf Anfrage am Morgen mit, dass die Räumung des Tagebaus in Garzweiler aber "vor dem Abschluss" stehe.



Mehrere Hundert Aktivisten, darunter viele vom Bündnis "Ende Gelände", hatten am Samstag die Abbaugelände in Garzweiler und Jackerath gestürmt. Beim Versuch der Räumung stießen die Einsatzkräfte auf massiven Widerstand. Acht Polizistinnen und Polizisten wurden verletzt.