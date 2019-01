Feuerwehr im Einsatz: Gas-Explosion in Den Haag.

Quelle: Wong Maye-E/AP/dpa

Bei einer schweren Explosion in einem Wohnhaus in Den Haag sind mindestens zwei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr war vermutlich Gas explodiert. Die Feuerwehr geht davon aus, dass unter den Trümmern des dreistöckigen Gebäudes noch weitere Opfer liegen. Die feuerwehr setzte Suchhunde ein.



Die Bergungsarbeiten in den Trümmern sind schwierig. Die Decken stürzten aufeinander. Erheblichen Schaden gab es auch an den Nachbarhäusern. Zahlreiche Fenster gingen zu Bruch.