Die durchbrochene Hauswand in Kerpen.

Quelle: ---/Polizei Rhein-Erft-Kreis/dpa

Ein Fahranfänger ist in Kerpen (NRW) mit seinem 272 PS starken Auto in ein Wohnhaus gerast. Der 19-Jährige habe nach ersten Erkenntnissen Brems- und Gaspedal verwechselt, teilte die Polizei mit. Er durchbrach mit dem Wagen die Wand am Hauseingang. Dabei wurden Eingang, Flur und Fassade beschädigt.



Das Haus, in dem ein 72-Jähriger lebt, blieb aber bewohnbar. Der junge Autofahrer hat seinen Führerschein noch kein Jahr. Verletzt wurde niemand. Die Beamten schätzen den Schaden auf 60.000 Euro.