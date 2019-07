Bei der Explosion fiel ein Strommast auf dieses Auto.

Quelle: Uncredited/CHINATOPIX/AP/dpa

Die Zahl der Todesopfer ist nach der gewaltigen Explosion in einer Gasanlage in Zentralchina auf zwölf gestiegen. Drei Menschen wurden am Samstag noch vermisst, wie das chinesische Staatsfernsehen berichtete. Mehr als ein Dutzend weitere seien schwer verletzt worden.



Das Unglück passierte in der Gasanlage des Kohleunternehmens Henan Coal Gas Group. Die Wucht der Explosion richtete nach Augenzeugenberichten im Umkreis von drei Kilometern viele Schäden an. Die Ursache ist noch unbekannt.