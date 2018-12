Die Zerstörung ist groß.

42 Menschen sind bei einer gewaltigen Explosion in einem Kneipenrestaurant in Nordjapan verletzt worden. Auslöser war vermutlich ein Gasleck.



Wie japanische Medien unter Berufung auf die Behörden berichteten, wurden die Holzgebäude, in denen sich außer der Kneipe auch das Büro einer Vermietungsfirma und eine Klinik befanden, zerstört. Vor der Kneipe sowie vor dem Büro hätten sich mehrere Propangas-Flaschen befunden. Gasleitungen in den Holzgebäuden seien beschädigt, hieß es weiter.