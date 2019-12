Annalena Baerbock (Archiv).

Quelle: Guido Kirchner/dpa

Die Bundesregierung sollte aus Sicht der Grünen Russland in der Energiepolitik unter Druck setzen, um gegen die Gewalt im Nordwesten Syriens vorzugehen. Europa und Berlin hätten "mit dem russischen Prestigeprojekt Nord Stream 2 ein nicht unerhebliches Druckmittel in der Hand", sagte Parteichefin Annalena Baerbock.



Durch die Luftangriffe in Syrien sind laut UN 235.000 Menschen zur Flucht gezwungen worden. Seit Anfang Dezember haben Syrien und Russland ihre Luftangriffe massiv verstärkt.