Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell im Interview. Archivbild

Quelle: Jean-Francois Badias/AP/dpa/Archivbild vom 14.01.2020

Die EU hat die sogenannten Vor-Beitrittshilfen für die Türkei in diesem Jahr einem Medienbericht zufolge drastisch zusammengestrichen. Gründe seien der Gasstreit mit der Türkei im Mittelmeer und die Militäroffensive Ankaras in Syrien. Das berichten die Funke-Zeitungen unter Berufung auf ein Schreiben des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell an das Europäische Parlament.



Demnach habe die EU eine weitere Kürzung der Hilfsgelder beschlossen, so dass für 2020 jetzt 75 Prozent der geplanten Zuweisung gestrichen seien.