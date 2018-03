Doch #MeToo fällt auch in eine Zeit, in der noch einmal mehr Menschen sehr bewusst wahrnehmen, dass Gleichberechtigung längst nicht erreicht ist und dass es sogar wieder salonfähig wird, ihre Notwendigkeit in Frage zu stellen. Teresa Bücker, Chefredakteurin Edition F

Der antifeministische Backlash ist zuletzt auf den politischen Bühnen wieder prominent sichtbarer geworden, unter anderem mit der Wahl von Donald Trump als US-Präsident im November 2016 und auch in Deutschland, als im September 2017 mit der AfD eine rechtspopulistische Partei in den deutschen Bundestag eingezogen ist und der Frauenanteil der Bundestagsabgeordneten so niedrig war wie zuletzt 1998, was jedoch nicht nur an der fehlenden Diversität in der AfD-Fraktion lag, sondern auch am verschwindend geringen Anteil von weiblichen Abgeordneten bei der FDP und Union. Nur 31 Prozent Frauen gehören dem Deutschen Bundestag in dieser Legislatur an - das ist für eine Gesellschaft zu wenig, in der oft behauptet wird, Gleichberechtigung sei schon erreicht, und die sich dazu im Grundgesetz verpflichtet hat.