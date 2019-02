NBC-Moderator Matt Lauer wurde entlassen.

Quelle: Richard Drew/AP/dpa

NBC-Moderator Matt Lauer muss nach Vorwürfen wegen sexueller Belästigung seinen Hut nehmen. Der Sender entließ den Gastgeber der "Today"-Show im Frühstücksfernsehen. Der 59-Jährige zählt zu den prominentesten TV-Gesichtern in den USA.



"Am Montagabend erhielten wir eine detaillierte Beschwerde einer Kollegin über unangemessenes sexuelles Verhalten Matt Lauers am Arbeitsplatz", begründete Senderchef Andy Lack die Maßnahme in einem Rundschreiben an die Beschäftigten des Senders.