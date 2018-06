Nachrichten - Alles zur WM in Russland

Das ungleich größere Problem der Sbornaja wird allerdings erkennbar beim Blick auf die Ausgangslage, die sich für die deutsche Auswahl trotz einiger Defizite damals deutlich besser darstellte als nun für die russische. Diese startet als zweitschlechtester aller 32 Teilnehmer ins aktuelle Turnier. Nur der Auftaktgegner Saudi-Arabien rangiert noch weiter hinten in der Fifa-Weltrangliste, wenngleich diese umstritten ist. Gewinnt Russland nun nicht gegen die Saudis, könnten sich die düsteren Prognosen vieler Experten und Medien trotz des Heimvorteils bewahrheiten.



Nach zuletzt sieben sieglosen Testspielen bilanzierte der russische Sport Express bereits: "Alles ist schlecht." Das 1:1 bei der Generalprobe gegen die Türkei wertete die Zeitung als "Katastrophe, die in einem Albtraum enden könnte". Gemeint war ein Aus des Gastgebers nach der Gruppenphase, was in der Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaften bisher nur Südafrika 2010 unterlaufen war.