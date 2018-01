Politik soll Probleme legitimiert lösen. Das kann im Idealfall die Chancen zur Wiederwahl erhöhen; muss es aber nicht zwangsläufig. Alle vier Jamaika-Parteien bieten in ihren Wahlprogrammen zur zurückliegenden Bundestagswahl Reparaturarbeiten am Wohlfahrtsstaat an. Er soll leistungsstark sein, um sozialen Ausgleich zu schaffen. Doch das routinierte und oft selbstgefällige Politikmanagement wird nicht reichen, um die sehr unterschiedliche gesamtdeutsche Empörungsbewegung gegen die Berliner Macht-Monotonie einzuhegen.