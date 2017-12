Wir leben in einer Welt (weitgehend) geschlossener Grenzen. Eine Grenzöffnung, wie sie die Kanzlerin im September 2015 für einige Monate vorgenommen hat, mit der Folge eines Zustroms von circa einer Million Menschen, ist die absolute Ausnahme. Es war in erster Linie die Schließung der sogenannten Balkanroute, die dieser Grenzöffnung ein Ende gesetzt hat. Der EU-Türkei-Vertrag, der ebenso problematisch ist wie die Form der Grenzschließungen auf der Balkanroute, hat diesen vorübergehenden Zustand offener Grenzen in Europa beendet.