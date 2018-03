Es war sowohl der Bundeswirtschafts- als auch Bundesaußenminister Gabriel, der ankündigte, dass Deutschland in Zukunft weniger Waffen exportieren würde. Tatsächlich stiegen die Waffenexporte an. Bis zum letzten Tag der Amtszeit der geschäftsführenden Regierung wurden Waffenexporte in Milliardenhöhe an Ägypten und Saudi-Arabien genehmigt. Länder, die in Jemen einen brutalen Krieg führen.