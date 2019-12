Das sei eine sehr gute Nachricht für Europa, Russland, die Ukraine, die Gasmärkte und für Bürger in allen Ländern, sagte EU-Kommissionsvizechef Maros Sefcovic am Donnerstag. Er vermittelte in den Verhandlungen in Berlin. Es seien noch Details offen, die in den nächsten Tagen verhandelt werden sollen. Dann solle der Vertrag auch unterzeichnet werden.