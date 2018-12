Der Flugverkehr in Gatwick, dem zweitgrößten Airport in Großbritannien, steht fast durchgehend still und das schon seit Mittwochabend, weil Unbekannte Drohnen in den Luftraum über der Startbahn aufsteigen ließen. Mehr als 100.000 Fluggäste waren betroffen. Insgesamt 760 Flüge durften am Donnerstag nicht in Gatwick starten oder landen.