Alexander Gauland führt die AfD-Fraktion im Bundestag. Quelle: Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa

Vor dem AfD-Bundesparteitag am Wochenende in Hannover hat sich Fraktionschef Alexander Gauland gegen die Kandidatur des Berliner Landesvorsitzenden Georg Pazderski für den Bundesvorsitz ausgesprochen.



"Ich würde jemanden aus den neuen Bundesländern bevorzugen, weil wir dort besonders stark sind. Es wäre zu begrüßen, wenn sich jemand findet", sagte Gauland der Oldenburger "Nordwest-Zeitung". Pazderski hatte am Dienstag seine Kandidatur für den Posten des Bundessprechers angekündigt.