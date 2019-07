Die Nicht-Zulassung der Kandidaten auf den Listenplätze 19 bis 61 solle "einer demokratischen Partei die Möglichkeit nehmen, stärkste Partei in Sachsen zu werden", sagte Gauland. Den Teilnehmern des Treffens rief er zu: "Liebe Freunde, dagegen werden wir aufstehen." Die AfD-Europaabgeordnete Christine Anderson rief alle Mandatsträger und Landesvorstände der AfD auf, in den kommenden Wochen zum Wahlkampf nach Sachsen zu reisen.



Die hessische Politikerin, die nach eigenem Bekunden eine glühende Anhängerin des Thüringer AfD-Landeschefs und Partei-Rechtsaußen Björn Höcke ist, warb für eine Kampagne für mehr AfD-Direktmandate in Sachsen. "Das ist genau der Punkt, an dem wir als AfD beweisen können, was wir drauf haben." Die nicht-öffentliche Veranstaltung des "Flügels" wurde teilweise im Internet übertragen.