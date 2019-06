Gay-Pride-Parade in Tel Aviv.

Quelle: Ilia Yefimovich/dpa

Etwa 250.000 Menschen haben nach Angaben der Stadt bei der Gay-Pride-Parade in Tel Aviv gefeiert. Die Teilnehmer forderten gleiche Rechte für Schwule, Lesben, Bi- und Transsexuelle (LGBT). Die Teilnehmer zogen an den Strand, wo auch Netta Barzilai, ESC-Gewinnerin von 2018, auftrat.



Israel ist in den vergangenen Jahren deutlich toleranter gegenüber Homosexualität geworden. Gleichgeschlechtliche Paare können jedoch nicht heiraten, und es gibt Probleme bei Adoption und Leihmutterschaft.