Hunderttausende Menschen zogen durch die Millionenmetropole.

Quelle: Nelson Antoine/AP/dpa

Hunderttausende Menschen sind bei der Gay-Pride-Parade durch die brasilianische Metropole Sao Paulo gezogen und haben gegen den rechtspopulistischen Präsidenten Jair Bolonaro protestiert. Der hatte sich immer wieder abfällig über Homosexuelle geäußert.



Mit der Parade erinnerten Homosexuelle, Bisexuelle und Transgender an die "Stonewall-Unruhen" vor 50 Jahren in New York, die als Beginn der Schwulenbewegung für Gleichberechtigung gelten. Der Umzug in Sao Paulo ist einer der größten der Welt.