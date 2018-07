Heftige Kämpfe zwischen Israel und der im Gazastreifen herrschenden Hamas nähren die Sorge vor einer neuen Eskalation. Militante Palästinenser griffen Israel mit 100 Raketen und Granaten an, so die israelische Armee.



Israels Luftwaffe bombardierte Dutzende Hamas-Ziele. Bei einem Angriff wurden in Gaza laut Behörden zwei Jugendliche getötet. Israels Premier Benjamin Netanjahu drohte mit Verschärfung der Angriffe, sollten Raketenangriffe militanter Palästinenser auf Israel andauern.