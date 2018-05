Die BAMF-Außenstelle in Bremen. Archivbild Quelle: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

In der Affäre um unrechtmäßige Asylbescheide sollte die Bundespolizei nach Auffassung der Gewerkschaft der Polizei (GdP) keine eigenen Ermittlungen anstellen. "Eine Ermittlungstätigkeit der Bundespolizei ist nur vorstellbar in Amtshilfe für die Bremer Kollegen", sagte Sven Hüber, GdP-Vize, Bezirk Bundespolizei.



Die Bundespolizei unterstehe dem Bundesinnenministerium, sagte er. "Deshalb sollte sie nicht in einer Behörde wie dem BAMF ermitteln, die diesem Ministerium auch unterstellt ist."