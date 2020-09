Eine Gebäudereinigerin wischt einen Flur.

Nach den unterbrochenen Tarifverhandlungen für die Gebäudereiniger hat die IG Bauen-Agrar-Umwelt für die kommende Woche weitere bundesweite Warnstreiks angekündigt. Ziel der mehrstündigen Aktionen seien besonders sensible Bereiche der Infrastruktur sowie die Autoindustrie und ihre Zulieferer, erklärte IG-BAU-Vorstandsmitglied Ulrike Laux.



An dem für die Arbeitgeber unverhandelbaren Knackpunkt Weihnachtsgeld zeigte sich Laux kompromissbereit und brachte Alternativen wie freie Tage oder einen "Respekt-Bonus" in die Diskussion.