Attacken auf zivile Einrichtung und Krankenhäuser sind Normalität. Antonio Guterres, UN-Generalsekretär

Die Organisatoren der Konferenz, die Europäische Union (EU) und die Vereinten Nationen (UN), hoffen die Spendensumme von 5,6 Milliarden Euro im Jahr 2017 übertreffen zu können. Das Ergebnis wird am Abend erwartet. Die Lage in dem Land ist nach Worten von UN-Generalsekretär Antonio Guterres nach sieben Jahren Krieg "erschütternd". Mittlerweile lebten 13 Millionen in schlechten Bedingungen, 5,6 Millionen seien geflohen. "Attacken auf zivile Einrichtung und Krankenhäuser sind Normalität." Am Vortag hatte ein UN-Vertreter betont, dass wegen der Dauer und Intensität des Konflikts die Ressourcen der Organisation nahezu ausgeschöpft seien.