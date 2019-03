Ein Lager syrischer Flüchtlinge in Jordanien.

Quelle: Rainer Jensen/dpa

Die EU will Hilfsgelder in Milliardenhöhe für Syrien sammeln. In einer dreitätigen Geberkonferenz in Brüssel kommen Vertreter von rund 85 Ländern zusammen. Die EU und die Vereinten Nationen organisieren die Konferenz gemeinsam.



In Syrien herrscht seit acht Jahren Bürgerkrieg, mehr als fünf Millionen Menschen sind geflohen. Nach UN-Angaben sind rund 13 Millionen Menschen in Syrien weiterhin auf humanitäre Hilfe angewiesen. Die Syrien-Geberkonferenz findet nun zum siebten Mal statt.