Der humanitäre Bedarf für den Kongo wird von den UN auf 1,68 Milliarden US-Dollar beziffert. Das ist mehr als doppelt so viel, als bei der Geberkonferenz 2017 für das Land benötigt wurde. Am heutigen Freitag wollen in Genf mehrere Staaten weitere finanzielle Spenden in Aussicht stellen, um dem Land zu helfen.