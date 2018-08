Bundeswehr in Mali Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Die EU-Kommission hält in Brüssel eine Geberkonferenz zur Unterstützung von fünf Ländern des afrikanischen Sahel-Gebiets ab. Neben weiterer Hilfe im Bereich Entwicklung will die EU zusätzliche Gelder für eine gemeinsame Truppe der Länder Mali, Niger, Mauretanien, Burkina Faso und Tschad zusagen.



Die 5.000 Soldaten starke Einheit soll in der Region gegen Terror-Gruppen und Flüchtlingsschleuser vorgehen. Die EU will ihre finanzielle Unterstützung auf 100 Millionen Euro verdoppeln.