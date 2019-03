Donald Trump spricht in Alaska.

Quelle: Evan Vucci/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump hat behauptet, dass die restlichen Gebiete unter der Kontrolle der Terrormiliz Islamischer Staat in Syrien zurückerobert worden seien. Man habe das Gebiet zu "100 Prozent" übernommen, sagte Trump in Alaska vor US-Soldaten.



Das Pentagon wollte sich zunächst nicht zu der Aussage äußern und verwies an das Weiße Haus. Die von den USA unterstützten Syrischen Demokratischen Kräfte hatten in einem Video zuvor erklärt, der Sieg über den IS solle in einer Woche verkündet werden.