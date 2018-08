Der Lufthansa-Airbus A321 Neustadt a.d. Weinstraße. Quelle: Axel Heimken/dpa

Ein gebrauchter Airbus A321 steht kurz vor seiner Fertigstellung als neue Regierungsmaschine. Im September solle das Flugzeug an die Bundeswehr übergeben werden. Das teilte Harald Pries von der Lufthansa-Technik in Hamburg mit.



Voraussichtlich im November nimmt das Flugzeug - mit dem dann unter anderem Kanzlerin Angela Merkel (CDU) fliegen soll - seinen Dienst auf. Die 18 Jahre alte Maschine ist bislang unter dem Namen "Neustadt an der Weinstraße" für die Lufthansa im Liniendienst geflogen.