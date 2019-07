Feuerwehr in Hamburg (Symbolbild).

Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa

In Hamburg haben Feuerwehrleute per Telefon eine Frau bei der Geburt ihrer Tochter begleitet. Bei der Schwangeren setzten plötzlich die Wehen ein. Der Kindsvater rief die Feuerwehr an, die die beginnende Geburt telefonisch anleitete.



Als die Sanitäter eintrafen, war die Geburt bereits mitten im Gang. Sie unterstützten die Frau, die ihre Tochter Ella gesund zur Welt brachte. Mutter und Tochter wurden zur Nachsorge in eine Geburtsklinik gebracht. Neun Einsatzkräfte waren beteiligt.