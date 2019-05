Königin Elizabeth II. (Archiv).

Quelle: Simon Dawson/PA Wire/dpa

Die britische Königin Elizabeth II. wird 93 Jahre alt. Und trotzdem nimmt sie immer noch offizielle Termine wahr und nichts deutet darauf hin, dass sie zugunsten ihres ältesten Sohnes Charles abdankt.



Am Ostersonntag besucht die Queen mit der Familie die Messe in der St.-Georgs-Kapelle auf Schloss Windsor. Was sie sonst an ihrem Geburtstag macht, ist unbekannt. Traditionell wird in London Salut geschossen. Im Juni, wenn das Wetter besser ist, gibt es die Geburtstagsparade.