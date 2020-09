Trump übermittelt Geburtstagsgrüße an Kim Jong Un. Archivbild

Quelle: Evan Vucci/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump hat nach Angaben Südkoreas einen Geburtstagsgruß an den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un übermitteln lassen. Dies berichtete der nationale Sicherheitsberater Chung Eui Yong laut südkoreanischen TV-Sendern.



Trump habe Chung bei einem kurzen Treffen im Weißen Haus gebeten, dass Südkoreas Präsident Moon Jae In die Glückwünsche übermittle. Kim hatte am 8. Januar Geburtstag, sein Alter wird in Südkorea auf 36 Jahre geschätzt.