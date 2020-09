Zuschauer in Halle.

Zehn Tage nach dem Terroranschlag von Halle ist in der Stadt mit einem Solidaritätskonzert an die Opfer erinnert worden. Zum Auftakt erklang am Samstagnachmittag das Glockenspiel vom Roten Turm in der Innenstadt.



Im weiteren Verlauf der von verschiedenen Medienunternehmen und der Stadt organisierten Veranstaltung wollten bis in die Abendstunden Künstler wie Alice Merton, Max Giesinger, Joris, Mark Forster und Michael Schulte auftreten.