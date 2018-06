Die Brandanschläge von Mölln erschütterten weltweit. Archivbild Quelle: Rolf Rick/dpa

25 Jahre nach den fremdenfeindlich motivierten Brandanschlägen von Mölln in Schleswig-Holstein gedenken die Stadt, Familien und Freunde der Opfer. Vorgesehen sind ein Gottesdienst, Kranzniederlegungen und eine Gedenkveranstaltung. Zu dieser wird unter anderem auch der türkische Botschafter in Deutschland, Ali Kemal, erwartet.



Neonazis verübten am 23. November 1992 Brandanschläge auf zwei von türkischen Familien bewohnte Häuser. Dabei starben drei Frauen. Neun Menschen wurden verletzt.