Der Astronaut Alexander Gerst spricht beim Mondfest in Berlin.

Quelle: Paul Zinken/dpa

Das Berliner Zeiss-Großplanetarium hat den 50. Jahrestag der ersten Mondlandung mit einem Mondfest gewürdigt. Astronaut Alexander Gerst sagte in einem Vortrag, er würde es begrüßen, wenn jeder Mensch einmal ins All fliegen könnte.



Die Erde von außen zu sehen sei gut, weil "man plötzlich realisiert, manche Dinge, die ich bisher für wichtig gehalten habe, die sind vielleicht gar nicht so wichtig." Außer dem Vortrag gab es eine Ausstellung zum Apollo-Programm der US-Raumfahrtbehörde Nasa.