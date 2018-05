Ausschreitungen in Athen. Quelle: Thanassis Stavrakis/AP/dpa

Tausende Menschen haben in Griechenland mit Demonstrationen an den von der Militärdiktatur blutig niedergeschlagenen Studentenaufstand vom 17. November 1973 erinnert. Allein in der Hauptstadt Athen marschierten am 44. Jahrestag gegen die Obristenjunta (1967-1974) 10.000 Menschen durch das Zentrum.



Am Abend nach der Demonstration kam es zu Krawallen. Hunderte vermummte Autonome schleuderten im Stadtteil Exarchia Dutzende Brandflaschen auf die Polizei.