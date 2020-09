Bundespräsident Steinmeier reist nach Israel.

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier reist nach Israel, um dort am internationalen Holocaust-Gedenken in Yad Vashem teilzunehmen. Dazu werden am Donnerstag Staatsgäste aus fast 50 Ländern in Jerusalem erwartet.



Anlass ist der 75. Jahrestag der Befreiung des KZs Auschwitz am 27. Januar 1945 durch die Rote Armee. Steinmeier wird vom israelischen Staatspräsidenten Reuven Rivlin begrüßt. Der Bundespräsident wird in Yad Vashem eine Rede halten - als erstes deutsches Staatsoberhaupt überhaupt.