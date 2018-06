Gedenken in Berlin. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Zwölf Minuten lauschten an die 1.000 Menschen am Abend auf dem Berliner Breitscheidplatz den Klängen einer Glocke der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Sie erinnerte je eine Minute lang an jedes der zwölf Todesopfer des bislang größten islamistischen Anschlags in Deutschland.



Am 19. Dezember 2016 hatte der Attentäter Anis Amri mit einem gekaperten Lastwagen auf dem Weihnachtsmarkt an der Kirche eine Spur der Verwüstung gezogen. Zwölf Menschen starben, an die 100 wurden verletzt.