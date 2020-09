Gedenkmarsch für Boris Nemzow in St. Petersburg.

Quelle: Dmitri Lovetsky/AP/dpa

Zehntausende Menschen haben in Russland an den vor fünf Jahren ermordeten Kremlkritiker und Ex-Vizeregierungschef Boris Nemzow erinnert. Begleitet von einem massiven Polizeiaufgebot versammelten sich in Moskau Menschen für einen Protestmarsch gegen politische Repressionen.



Die Demonstranten forderten, den Drahtzieher des politischen Verbrechens zu ermitteln und ins Gefängnis zu bringen. Auch in St. Petersburg, Nischni Nowgorod, Jekaterinburg, Irkutsk und weiteren Städten gab es Gedenkmärsche.