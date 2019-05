Die 29 Jahre alte Reporterin war am Gründonnerstag erschossen worden, als sie über die Aufstände in Londonderry berichtete. Sie stand in einer Menschenmenge neben einem Polizeifahrzeug, als sie eine Kugel in den Kopf traf. Eine kleine separatistische Gruppe namens "Neue IRA" bekannte sich zu der Tat und bat um Entschuldigung. McKee habe "neben verfeindeten Kräften" - damit meint die Gruppe die Polizei - gestanden, als sie angeschossen worden sei. Im Bemühen, den Fall aufzuklären, nahm die Polizei zwischenzeitlich zwei Teenager und eine 57 Jahre alte Frau fest. Alle drei wurden aber wieder auf freien Fuß gelassen.