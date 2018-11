Fast hundert Jahre nach Ende des Ersten Weltkriegs wird Frankreichs Präsident Emmanuel Macron heute in Verdun erwartet. Macron besucht unter anderem das Beinhaus, in dem Überreste von rund 130.000 deutschen und französischen Soldaten liegen.



In der Nähe der Kleinstadt rund 150 Kilometer westlich von Saarbrücken ereignete sich 1916 eine der verlustreichsten Schlachten des Weltkriegs. Der Besuch ist Teil einer einwöchigen Reise an wichtige Kriegsschauplätze.