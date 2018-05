Norbert Lammert rief zur steten Verteidigung der Demokratie auf. Quelle: Michael Kappeler/dpa

Ex-Bundestagspräsident Norbert Lammert hat zur stetigen Verteidigung der Demokratie aufgerufen. "Heute leben wir in Deutschland in einer gefestigten, selbstbewussten Demokratie. Sie ist uns aber nicht ein für alle mal geschenkt", sagte er bei der Gedenkveranstaltung für die Opfer des Nationalsozialismus im Landtag in Magdeburg.



"Wie bitter nötig das auch heute ist", würden etwa die "entsetzliche NSU-Mordserie, antisemitisch motivierte Gewalttaten oder der islamistische Terrorismus" zeigen.