Wolfgang Thierse

Quelle: ZDF

Die gewaltsame Niederschlagung des Aufstandes am 17. Juni 1953 warf einen langen dunklen Schatten auf das Leben in der DDR. "Die halbe Macht der Diktatur ist die Angst", sagt der frühere Bundestagspräsident Wolfgang Thierse im ZDF-Interview.



"Die Geschichte der DDR, der Menschen in den kommunistischen Ländern, war ja insgesamt auch eine Geschichte von bitteren Niederlagen", so Thierse. Die Niederschlagung der Aufstände in Polen und Ungarn 1956, der Mauerbau 1961, die Niederschlagung des Prager Frühlings 1968, das Blutbad am Platz des Himmlischen Friedens in Peking - "das war wie eine eigene Niederlage.“