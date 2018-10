Panzer auf dem Platz der drei Kulturen (Foto vom 3. Oktober 1968) Quelle: Uncredited/AP/dpa

Der 2. Oktober 1968 hat sich tief in das mexikanische Gedächtnis eingebrannt. Die Regierung ließ an diesem Tag einen Studentenaufstand in Mexiko-Stadt mit Gewalt beenden. 50 Jahre später sollen die Vorgänge nun unter anderem mit einer digitalen Plattform aufgearbeitet werden.



In dem Archiv MIDAS finden sich rund 6.000 Papiere aus den Jahren 1940 bis 1985. Laut Menschenrechtsgruppen kamen beim Massaker von Tlatelolco bis zu 300 Menschen ums Leben, offiziell dokumentiert sind jedoch nur 37 Tote.