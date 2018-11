Ein Mann mit einer Trump-Maske und ein Trump-Baby-Luftballon. Quelle: Vadim Ghirda/AP/dpa

Etwa 1.000 Menschen haben am Rande des "Weltkriegs-Gipfels" in Paris gegen US-Präsident Donald Trump protestiert. In der Luft schwebte ein Luftballon, der Trump als schreiendes Baby mit einer Windel darstellte. Die französische Polizei hatte mit weniger Aktivisten gerechnet.



Die Demonstranten kritisierten die Anwesenheit Trumps bei den Feierlichkeiten zum Ende des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren. Rund 70 Staats- und Regierungschefs waren dazu in die französische Hauptstadt gekommen.