Angela Merkel und Emmanuel Macron bei Compiègne. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Kanzlerin Angela Merkel haben bei Compiegne des Endes des I. Weltkrieges vor 100 Jahren gedacht. Dort wurde am 11. November 1918 der Waffenstillstand in einem Bahnsalonwagen unterschrieben.



Merkel und Macron weihten zwei Steintafeln ein. Der Text ist weniger martialisch als der auf der historischen Gedenkplatte und gemahnt an Aussöhnung und Frieden. Im I. Weltkrieg starben fast neun Millionen Soldaten und mehr als sechs Millionen Zivilisten.