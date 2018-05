Polizisten stehen linken Gegendemonstranten in Dresden gegenüber. Quelle: Sebastian Kahnert/dpa

Bei Protesten gegen eine AfD-Gedenkveranstaltung zum 13. Februar haben sich linke Gegendemonstranten in Dresden Rangeleien mit der Polizei geliefert. Die Beamten schritten ein, als sich mehrere Dutzend Protestierer der AfD-Veranstaltung im Stadtzentrum näherten und versuchten, diese mit einer Sitzblockade zu stören.



Bei der AfD-Kundgebung an einem Gedenkstein in der Mitte der Platzes gedachten rund 300 Teilnehmern der Todesopfer der Bombardierung der Stadt im Zweiten Weltkrieg.